제주소방본부 ‘김대훈 소방교’ 1계급 특진

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주소방안전본부(본부장 박근오)는 서부소방서 김대훈 소방교(만36세)가 최근 소방청이 주관하는 화재대응분야 특별승진 대상자에 선정돼 소방장으로 1계급 특진한다고 29일 밝혔다.

김대훈 소방교는 지난 2015년 소방공무원으로 임용돼 7년 동안 각종 화재진압·구조·구급 등 500여건의 재난현장에 출동해 도민의 생명과 재산을 보호하는 데 앞장서왔다.

특히 소방대상물 예방통계 등 소방활동 데이터 구축, 주택용 소방시설 보급현황 정비, 화재취약 대상 소방특별조사 등 적극적인 화재 예방업무 추진으로 대형화재를 방지하는데 노력했다.

또 지난 6월 애월읍 양돈장 화재 시 신속한 인명검색 및 화재 진압 등 적극적인 현장활동으로 7억여원의 재산피해를 경감하는 등 화재진압 분야에 기여한 공적을 인정받았다.

박근오 제주소방안전본부장은 “현장 최일선에서 도민의 생명과 재산을 보호하는데 앞장 선 김대훈 대원의 특별승진을 진심으로 축하드린다”며 “앞으로도 책임감과 자긍심을 갖고 맡은 업무수행에 최선을 다해주기 바란다”고 말했다.

한편 화재대응분야 특별승진은 ▲대형화재 등 화재현장에서 인명구조 및 재산피해 방지에 지대한 공적이 있는자 ▲소방장비 및 현장대응기술 개발, 제도개선, 우수시책 제안 등 적극적인 업무 추진을 통해 화재 관련 현장대응에 기여한 자 ▲투철한 사명감과 봉사정신으로 타의 모범이 되고 소방안전서비스 향상에 기여한 자에게 주어진다.

