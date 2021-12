호남대, 30일부터 '2022학년도 정시모집'

41개학과 285명 모집, 수능성적 100%전형…29개학과 통합선발



1월 3일~7일 편입생 255명 모집…합격자 전원에게 장학금 혜택

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교(총장 박상철)는 오는 30일부터 1월 3일까지 2022학년도 정시모집 나군 원서접수를 실시한다고 29일 밝혔다.

이번 정시모집에서는 총 41개 학과에 285명을 수능성적 100%전형으로 선발한다.

수능 반영방법은 국어, 수학, 영어, 탐구, 한국사 등 5개 영역의 백분위 점수를 반영하며, 이때 탐구과목은 우수 1과목을 반영한다.

특히 호남대는 작년에 이어 올해에도 보건, 사범계열, 프라임사업 관련 등 일부 학과를 제외한 29개 학과를 통합선발 방식으로 모집한다.

통합선발은 외식조리학과·만화애니메이션학과·컴퓨터공학과·경찰행정학과 등 공학·자연·인문사회·예체능계열 29개 학과를 학과 구분 없이 인문계열과 자연계열로 통합 모집하며, 전체 지원자 중에서 성적순으로 선발한다.

통합선발 입학생은 통합선발 학과 중에서 희망학과 자율선택권을 100% 보장하며, 1학년 1학기 동안 전공탐색 기간을 거쳐 1학기 말에 본인의 희망학과를 최종 확정하는 방식이다.

호남대학교는 원서접수 후 1월 7일 서류제출을 마감하며, 1월 17일 최종 합격자를 발표할 예정이다.

한편 호남대는 정시모집에 이어 1월 3일부터 7일까지 편입생을 모집한다.

호남대는 이번 편입학 모집에서 합격자 전원에게 장학금을 지급하며 모집인원은 일반편입 198명, 학사편입 31명, 의료전문학사편입 26명 등 모두 255명이다.

선발방식은 간호·물리치료·유아교육·만화애니메이션·항공서비스 등 보건, 사범, 예체능계열학과는 전적대학 성적 60%와 면접 40%를 반영해서 선발하며, 그 외 일반학과는 전적대학 성적 100%로 선발한다.

호남대학교는 원서접수 후 1월 12일까지 서류제출을 마감하며, 1월 19일 면접을 거쳐 25일 최종 합격자를 발표할 예정이다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr