[인사] 한국교통안전공단

◆한국교통안전공단

◇ 1급 승진

▲경영기획처 황성재 ▲자격관리처 가두현 ▲검사정책처 이효열 ▲결함조사실 석주식

◇ 2급 승진

▲경영기획처 유정제 ▲드론교육훈련센터 이재용 ▲서울본부 안전관리처 하승우 ▲세종검사소 김창한

◇ 전보

▲비서실장 황성재 ▲감사실장 박선영 ▲교통안전연구원장 이종석 ▲철도항공안전본부장 박민호 ▲항공안전실장 이종원 ▲첨단자동차검사연구센터장 이효열 ▲서울본부장 배중철 ▲경기남부본부장 한상윤 ▲대전세종충남본부장 가두현 ▲광주전남본부장 양정훈 ▲전북본부장 정광영 ▲경남본부장 김상국 ▲울산본부장 김용태 ▲화성교통안전체험교육센터장 강신성 ▲홍보실장 김강표 ▲경영기획처장 유정제 ▲재정회계처장 전정수 ▲자격관리처장 김한양 ▲교통물류정책처장 권학유 ▲검사정책처장 김용달 ▲검사운영처장 강신철 ▲대구경북본부장 장상호 ▲서울본부 안전사업2처장 박원석 ▲경기남부본부 안전관리처장 문재업 ▲대전세종충남본부 안전관리처장 최병호 ▲대전세종충남본부 안전사업처장 김관호 ▲부산본부 안전관리처장 김원호 ▲부산본부 안전사업처장 허민우 ▲구로검사소장 정종철 ▲서수원검사소장 황태준 ▲대전검사소장 김창한 ▲신탄진검사소장 이상영 ▲달서검사소장 이건국 ▲북광주검사소장 남창선 ▲부천검사소장 최기철 ▲화성교통안전체험교육센터 교육운영처장 박상권 ▲상주교통안전체험교육센터 교육운영처장 김준년 ▲자산관리팀장 김학준 ▲첨단검사기술처장 이명노 ▲대구경북본부 안전관리처장 홍왕희 ▲성동검사소장 최종호 ▲상암검사소장 이해억 ▲안산검사소장 현영환 ▲세종검사소장 팽현준 ▲이현검사소장 이순동 ▲목포검사소장 이형표 ▲순천검사소장 전창국 ▲서인천검사소장 한광현 ▲원주검사소장 김광직 ▲강릉검사소장 최종인 ▲충주검사소장 임철훈 ▲정읍검사소장 김동윤 ▲김해검사소장 변윤수

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr