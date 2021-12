▶정재귀씨 별세, 안수자씨 배우자상, 정형석(미 텍사스A&M대 교수)·정욱(매일경제 경제부 차장)씨 부친상, 한세원·강혜영(KT 유통기획팀)씨 시부상= 29일, 광주 빛 장례식장 특1호실, 발인 31일 오전 10시. ☎062-452-4000

