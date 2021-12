특수학교 찾은 文대통령…"다시는 학부모들이 무릎 꿇지 않도록"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 29일 국내 최초의 부설대 특설 특수학교인 '공주대학교 부설 특수학교' 설립 기공식에 참석해 관계자들을 독려하고 "다시는 특수학교 설립을 위해 학부모들이 무릎을 꿇어야 하는 일이 없도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

문 대통령은 이날 공주대학교 옥룡캠퍼스에서 열린 부설 특수학교 기공식에서 "정부도 장애학생들의 생애 주기별 통합 지원체계를 강화하고 직업교육기반 확충과 일자리 창출을 위해 노력하겠다"며 이같이 밝혔다.

문 대통령이 언급한 '학부모들이 무릎을 꿇어야 하는 일'은 2017년 9월 서울 강서구에서 장애아들을 위한 특수학교 설립을 위해 학부모들이 무릎을 꿇었던 사건을 뜻한다.

그동안 국내 장애아들의 경우 학령기까지는 각 지역의 특수학교에 보낼 수 있었는데, 학령기 이후에는 별도의 과정이 없어 가정으로 돌아가야만 하는 문제가 있었다. 이번에 대학 부설 장애인 특수학교가 설립되면서 학령기 이후 장애인들도 교육을 받을 수 있게 됐다.

문 대통령은 "장애학생들도 질 좋은 교육으로 자신을 개발하고 자신의 진로와 직업에 도움이 되는 전문지식을 함양할 수 있어야 한다. 아직도 낮은 수준에 있는 장애인의 고등교육과 평생교육에 대한 접근성과 편의성이 대폭 재고돼야 한다"며 "국립대 부설 특수학교는 이를 위한 첫걸음으로서 매우 의미가 크다"고 기대감을 보였다.

문 대통령은 '한 아이를 키우려면 온 마을이 필요하다'는 아프리카 속담을 인용하며 "아직도 일부 지역에서 장애인 특수학교 설립을 반기지 않는 분들이 적지 않은 것이 안타까운 현실이다. 보다 너른 마음으로 우리의 아이라고 여겨주시기를 당부드린다"고 밝혔다.

한편 문 대통령은 기공식 후 진행된 간담회를 마치고 마무리 발언을 통해 "장애인들이 비장애인들과 똑같이 편안하게 이동하고, 잘 교육받고, 좋은 직업을 가지고 평생 교육을 받는 것은 복지가 아니라 헌법적인 권리"라며 국립대 뿐만 아니라 대학교의 특수학교 부설도 확대되도록 관심을 가져 달라고 당부했다.

김정숙 여사도 마무리 발언을 통해 "누구도 편견으로 인해 차별 당하지 않고, 누구도 세상으로부터 거절당하지 않고, 누구도 희망으로 부터 소외되지 않는 세상을 바란다"며 "누구나 꿈을 꿀 수 있도록, 꿈이 닿지 못하는 곳이 없도록 무장애 사회를 앞당겨야 하겠다"고 말했다.

