[아시아경제 문혜원 기자] 엔제리너스가 딸기 음료 4종과 디저트를 29일 출시했다.

음료 4종은 남녀노소 다양한 고객층이 선호하는 딸기를 한잔에 가득 담은 딸기듬뿍주스, 부드러운 우유와 딸기과육이 어우러진 크리미딸기라떼, 블루베리와 딸기를 믹스해 상큼함이 두배인 믹스베리주스, 부드러운 생바나나에 딸기과육을 더한 베리몽키라떼다.

디저트는 부드러운 소보루 크림번에 상큼한 딸기를 토핑한 딸기소보루크림번을 선보였다.

엔제리너스는 오는 3일부터 딸기를 두배로 즐길 수 있도록 신제품 출시기념 신제픔 딸기음료와 딸기소보루크림번으로 구성된 ‘딸기세트’ 구매 시 약 27% 할인된 8500원에 할인 판매한다.

