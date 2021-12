"보복소비 안끝났다"…백화점 3사, 신년 정기 세일 돌입(종합)

[아시아경제 김유리 기자] 롯데·신세계·현대백화점 등 국내 주요 백화점이 임인년 새해 시작과 함께 일제히 정기 세일을 시작한다. 지속되는 코로나19 영향에 내년에도 '보복소비'가 이어질 것으로 예상되는 상황에서 각 백화점들은 최대 80%에 달하는 할인 혜택과 다양한 새해맞이 이벤트를 준비, 소비자 발길 잡기에 나섰다. 비대면 쇼핑에 친숙한 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 겨냥해 온라인 동시 세일과 겨울 인기 상품 라이브 방송 등도 준비했다.

◆신년 첫 정기세일…최대 80% 할인

백화점 3사는 내년 1월2일부터 16일까지 15일간 2022년 첫 정기 세일을 진행한다. 롯데백화점은 '마이 버킷 리스트 2022(My Bucket List 2022)' 등 신년 테마를 이용한 이벤트와 총 600여개 브랜드에 대한 할인 혜택을 마련했다. 여성·남성패션, 잡화, 리빙 등 전 상품군에 걸쳐 참여 브랜드에 따라 10~30% 세일을 진행하며 국내외 유명 의류 브랜드의 2021년 가을·겨울 상품을 할인 판매하는 시즌 오프도 진행된다. 해외 유명 브랜드는 톰브라운, 지방시, 로에베, 오프화이트, 겐조, 골든구스, 꼼데가르송, 토리버치 등 100여개가 참여, 정상가 대비 10~50% 할인 판매한다.

2022 신년 맞이 '뷰티 페어'도 1월2일부터 9일까지 전개된다. 설화수, 오휘·후, 랑콤, 입생로랑 등 약 20개 유명 화장품 브랜드가 참여하는 이번 행사에는 주요 그룹사 협업 코스메틱 단독 온·오프 기획세트를 선보이고 다양한 할인 프로모션도 진행한다. 1월2일과 1월7~9일, 랑콤, 키엘, 입생로랑, 오휘 등 상품을 롯데카드로 구매 시 최대 10% 롯데상품권을 중복 증정한다(10%+10%). 설화수의 베스트 셀러 아이템인 '윤조에센스'에 호랑이 일러스트를 넣은 '윤조에센스 호랑이 해 에디션 세트'를 롯데백화점 단독으로 오프라인 판매한다. 3000세트 한정 수량으로 판매하며 구매 고객 대상 엘포인트(L.POINT) 3000점 추가 적립 이벤트도 진행한다.

본점 9층 행사장에서는 2~6일 '겨울 패션 제안전'을 진행한다. 디루치아노, 손정완 등 여성 패션 겨울 의류 상품을 최대 80% 할인 판매한다. 잠실점도 '골프·아웃도어 겨울 인기상품전' 행사를 3~ 6일 8층 점행사장에서 선보인다. 7~11일 1년에 한번 진행하는 '와코르 균일가 고객 초대회'를 본점, 잠실점, 영등포점 등 주요 점포 행사장에서 전개, 최대 80% 할인 판매한다. '프리미엄 가구박람회', '럭셔리 모피 박람회', '아웃도어 겨울 아우터 최종가전' 등도 진행한다.

신세계백화점도 이 기간 '새해 새 소망(NEW YEAR NEW HOPE)'이란 이름으로 신년 첫 정기세일을 선보인다. 신세계백화점 13개 점포에서 총 270여개 브랜드가 참여하며 최대 70% 할인율로 세일 상품을 내놓는다. 마리끌레르, 갤럭시, 마에스트로 등 남성·여성 패션 상품을 최대 70% 할인율로 만날 수 있다. 연말부터 한파가 이어지는 가운데 다양한 아우터 상품을 소개한다. 해외 유명 브랜드 시즌오프도 가세했다. 기존 명품 의류와 가방 등 잡화는 물론 2030이 선호하는 스니커즈, 패션 소품도 합리적인 가격에 판매한다. 분더샵 남성은 2일부터 메종 마르지엘라, 베트멍, 셀린 등 분더샵 해외패션 브랜드를 최대 30% 할인 판매한다. 톰브라운, 메종키츠네, 알라이아 등 유명 해외 브랜드도 시즌 오프에 참여했다.

현대백화점 역시 같은 기간 압구정본점 등 전국 16개 전 점포에서 '2022 행복(2022 the Happiness)'을 테마로 신년 정기 세일을 진행한다. 이번 세일에는 패션·잡화·리빙 등 전 상품군에서 총 350여개 브랜드가 참여해 신상품을 최초 판매가 대비 10~30% 할인해 판매한다. 해외 유명 브랜드의 가을·겨울 상품 시즌 오프도 진행된다. 톰브라운·발렌시아가·오프화이트·겐조·골든구스·꼼데가르송 등 100여개 브랜드가 참여해 2021년 가을·겨울 상품을 정상가 대비 10~50% 할인 판매한다.

◆세뱃돈·포춘쿠키…신년 테마 이벤트 마련

세뱃돈·포춘쿠키 등 새해를 테마로 한 다양한 이벤트도 마련했다. 롯데백화점은 매일 2022명에게 세일 기간 사용할 수 있는 패션 금액 할인권을 선착순 증정한다. 롯데백화점 애플리케이션(앱)에서 세일 기간매일 선착순 2022명씩 쿠폰을 다운 받을 수 있으며 신년 세일이 끝나는 1월16일까지 롯데백화점 오프라인 매장에서 사용 가능하다. 패션 단일 브랜드 구매 기준으로 20만원 이상 구매 시 2만2000원을 할인 받을 수 있다.

롯데백화점 앱 에서 '세뱃돈 받기 이벤트'에 참여한 선착순 1만명에게는 세일기간 롯데백화점 오프라인 매장에서 누적 30만원 이상 구매 시 1월21일부터 1월31일까지 롯데백화점 오프라인 전점에서 사용 가능한 1만원 모바일 상품권을 증정한다. 새해를 맞아 새 목표를 세우는 고객을 위한 이벤트도 진행한다. 한 해 목표를 건강·친환경·습관·재테크 4가지 카테고리로 분리해 제안한다. 롯데백화점 모바일 앱을 통해 참여할 수 있으며, 4가지 버킷 리스트 중 하나를 캡처해 인스타그램에 필수 해시태그, 필수 계정과 함께 업로드하면 된다. 추첨을 통해 테마에 맞는 사은품을 증정한다.

신세계백화점 모바일 앱에서는 포춘쿠기 이벤트를 펼친다. 2일부터 16일까지 진행하는 포춘쿠키 행사는 앱에 접속하는 누구나 참여 가능하다. 패션장르 단일 브랜드 30만원 이상 구매 시 사용 가능한 7~30% 사은행사 참여권, 전문식당가와 푸드플라자에서 1만원 이상 구매 시 사용 가능한 5000원 할인권 등 추첨을 통해 다양한 혜택을 제공한다. 앱을 통해 스탬프 출석 이벤트도 선보인다. 기간 중 하루 한 번씩 참여해 총 5회 스탬프를 받은 고객에게는 2022년 연중 사용이 가능한 조선호텔 숙박권(5명)을 추첨해 증정한다. 오프라인 사은행사도 함께 진행한다. 2일부터 6일까지 신세계 제휴 씨티·신한카드로 패션 브랜드 단일 200만원 이상 구매 시 금액대별 5% 상품권을 증정한다.

현대백화점은 이번 세일 기간 무역센터점·천호점·신촌점 등 전국 14개 점포(압구정본점과 울산동구점 제외)에서 '새해 경품 이벤트'를 진행한다. 점포별 이벤트 장소에 설치된 QR코드를 휴대폰 카메라로 스캔한 뒤 이벤트 페이지에서 원하는 경품을 선택해 응모하면 된다. 이벤트는 누구나 참여 가능하며 추첨을 통해 리바트 인테리어·가구 이용권(500만원, 3명)과 의료가전 '세라젬 마스터 V6'(3명), 여행 상품권(100만원, 10명), 현대백화점 상품권(50만원, 20명) 등을 증정한다. 당첨자는 다음달 26일 현대백화점 홈페이지에 공개된다.

7일부터 9일까지 3일간 점포별로 남성패션·여성패션 등 의류 브랜드에서 현대백화점카드로 30만원 이상 구매하는 고객에게 구매 금액대별로 최대 7% 현대백화점 상품권(30만·60만·100만원 이상 구매 시 2만·4만·7만원)을 증정한다. 7일부터 16일까지 현대백화점카드로 100만원 이상 구매한 고객을 대상으로 6개월 무이자 프로모션도 진행한다. 2일부터 10일까지 현대백화점그룹 통합 멤버십 'H포인트' 회원을 대상으로 '2022년 첫 구매 인증' 이벤트도 진행한다. 고객이 H포인트 모바일앱 내 커뮤니티 코너인 'H.톡톡'에 백화점에서 구매한 상품 인증샷을 업로드하면 추첨을 통해 100명에게 현금처럼 사용 가능한 H포인트 2만220점을 제공한다. 당첨된 고객에게는 내년 1월13일 포인트가 지급된다.

◆온라인 동시 세일·라이브 방송도

MZ세대를 타깃으로 한 온라인 행사도 준비됐다. 롯데온 내 롯데백화점몰에서는 행사 기간 동일하게 신년 세일이 진행된다. 패션, 잡화, 스포츠 등 80여개 브랜드를 최대 60% 할인 판매하며 구매 금액에 따라 최대 1만5000원 할인 쿠폰을 제공한다. 추가로 '세일', '시즌오프' 엠블럼이 적용된 상품 구매 시 엘포인트 최대 1만점을 적립해준다. 이번 행사에서는 전국 롯데백화점과 연계한 할인 혜택도 준비했다. 롯데온 행사 페이지 방문 고객 중 선착순 2만명에게 전국 롯데백화점 패션과 잡화 매장에서 구매 금액에 따라 사용할 수 있는 최대 4만원 할인 쿠폰을 제공한다.

신세계백화점은 라이브 방송도 진행한다. 컬럼비아, 베네통키즈, 쥬크 등 총 10여개 패션·스포츠 브랜드의 겨울 인기 상품을 소개한다. 강남점에서는 5일 오후 7시부터 1시간 동안 라이브 방송을 통해 CC콜렉트 의 인기상품을 단독으로 최대 30% 할인한다. 방송 종료 후에도 당일 자정까지 라이브 방송 녹화 영상을 볼 수 있으며 특가로 구매 가능하다.

