경기도, 올해 감사 제보 처리 잘했다…우수기관 선정

경기도는 감사원이 매년 중앙부처, 지방정부 및 공공기관을 대상으로 공직자의 부패행위 적발, 예산 절감, 불합리한 제도 개선 등과 관련한 제보사항을 성실히 조사ㆍ처리한 기관과 공직자를 선정해 포상 및 표창을 수여하는 '2021년도 감사제보 처리 우수기관'에서 우수기관으로 선정됐다고 29일 밝혔다.

도는 이번 평가에서 보차혼용통로(보행과 차량 통행을 위해 24시간 공개된 통로) 확보 없는 건축 인ㆍ허가와 하수발생량 산정오류 환불 미이행 등 지난해 9월부터 올해 8월까지 접수된 27건의 감사제보 민원을 성실히 처리한 점을 높게 평가받았다.

도 관계자는 "우수기관 선정에 만족하지 않고 자체 역량을 강화해 도민에게 불편ㆍ부담을 주는 불합리한 행정관행을 바로 잡아 도민 모두에게 신뢰받는 감사가 정착될 수 있도록 더 노력하겠다"고 전했다.

도는 2018~2019년에도 감사원 감사제보 처리 우수기관으로 선정됐었다.

