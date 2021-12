서울시 스마트쉘터 민자사업 길 열려

서울시 지난 22일 서울시 스마트쉘터 시범 사업의 디지털광고물 운영에 대한 조건부 승인....그간 사전 법적 검토 미숙 등으로 정상적인 민자사업 추진 어려울 수 있다는 서울시 안팎의 우려 해소



[아시아경제 박종일 기자] 서울시 스마트쉘터 민자사업 추진의 길 열렸다.

서울시가 지난 22일 서울시 스마트쉘터 시범 사업의 디지털광고물 운영에 대한 조건부 승인을 한 것으로 확인됐다. 이로써 그간 사전 법적 검토 미숙 등으로 정상적인 민자사업 추진이 어려울 수 있다는 서울시 안팎의 우려가 해소될 것으로 보인다.

새롭게 지어진 서울 스마트쉘터에는 안전하고 쾌적한 대중교통을 돕는 최첨단 기술이 접목돼 있다.

문제는 시설 설치와 관리 그리고 운영에 막대한 세금이 필요한 데 서울시는 이를 모두 민자유치를 통해 진행할 예정이다. 이번 시범 사업은 이런 민자유치를 위한 일종의 테스트 베드 사업으로 앞으로 2년간 사업성 분석을 통해 진행 방향을 가다듬을 예정이었다.

그러나 스마트쉘터 시범사업 디지털 광고물에 대한 승인이 개통 후 4개월 이상 지연되면서 당초 계획을 발목 잡았다. 광고 운영이 제대로 되지 않으면서 시범 사업에 참여한 민간운영사 수익성이 악화됨은 물론 본 사업에 대한 정확한 사업성 분석이 어려울 거라는 우려가 지속적으로 제기됐다.

이미 기존 버스정류소들에 디지털광고물이 버젓이 운영되고 있었음에도 절차상 이유로 사업 전체에 대한 우려가 커지자 이를 감안한 서울시 도시빛정책과 옥외광고물 심의위원회가 스마트쉘터 시범사업의 디지털광고물을 조건부로 승인한 것이다.

이에 따라 스마트쉘터 시범사업 운영과 본 사업 추진은 더욱 탄력 받을 전망이다.

일부에서는 서울시 스마트쉘터가 미래형 버스정류소 기준을 제시한다는 측면에서 디지털디스플레이를 더욱 적극적으로 활용할 수 있는 환경을 조성해줘야 하며 이에 따라 동영상 콘텐츠 운영에 대한 각종 규제를 완화해야 한다는 시각도 있다.

서울시는 이번 시범사업이 본 사업의 안정적 운영을 위한 테스트인 만큼 여러 여론들을 다양하게 수렴, 공익성과 운영 효율성을 모두 극대화하는 방향으로 사업을 추진하겠다는 입장이다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr