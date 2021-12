“질 높은 보육서비스 돋보였다” 함안군, 보육정책 최우수 지자체 선정

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남 함안군은 ‘2021년 보육정책 우수 지자체 평가’에서 최우수기관으로 선정됐다고 28일 밝혔다.

보건복지부는 매년 전국 243개 광역·기초 지방자치단체를 대상으로 보육사업 추진실적을 살펴 우수 지자체를 포상하고 우수 사례 전파로 보육정책 발전을 도모하고자 선정한다.

평가는 ▲보육교사 처우개선 기여도 ▲정부 예산 관리 및 집행기여도 ▲어린이집 질 관리 추진 실적 ▲공보육 확충 실적 ▲보육료·양육수당 적정 관리 노력 ▲코로나 대응 등 8개 분야 16개 지표를 대상으로 한다.

함안군은 어린이집 질 관리 추진 실적과 안전관리 실적, 공보육 확충 실적에서 높은 점수를 받았다.

또한 어린이집에 방역물품 지원 등 코로나19 장기화로 영유아들에게 영유아재난지원금을 지원하기도 했다.

조근제 군수는 “코로나19 상황에서도 질 높은 보육서비스를 제공하려는 노력이 돋보였다”며 “앞으로도 아이 키우기 좋은 보육 환경을 만들고자 온 힘을 기울이겠다”고 말했다.

