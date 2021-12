한국테크놀로지, 주식매각 신청에 “원금 75%이상 상환, 경영상 문제없다”

[아시아경제 장효원 기자] 코스닥 상장사 한국테크놀로지 한국테크놀로지 053590 | 코스닥 증권정보 현재가 1,010 전일대비 10 등락률 -0.98% 거래량 477,545 전일가 1,020 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 한국테크놀로지, 블록체인 활용 NFT·부동산 코인 신사업 결의[인사] 대우조선해양건설김용빈 한국테크놀로지·대우조선해양건설 회장 “다양한 안전 프로세스 구축할 것” close (대표 신용구, 이병길)는 지난 23일 주식회사 디에센스가 서울중앙지방법원에 제기한 주식매각신청에 대해 법적절차에 따라 대응하겠다고 28일 공시했다.

한국테크놀로지 관계자는 “자사가 잔여 채무로 인식하고 있는 약 33억원에 비해 D사가 주장하는 청구금액이 과대하다”며 “또 이미 원금 75% 이상에 상당하는 금액을 상환해 현재 추진 중인 사업과 경영에는 전혀 지장 없다”고 주장했다.

회사 측은 이번 사안에 대해 지난달 18일 공시와 중복된 사안으로, 자사가 인식하는 잔여 채무액을 초과하는 금액에 대해 강제집행 불허를 구하는 청구의 소를 지난 16일 제출했다고 밝혔다.

아울러 “회사는 부동산 시행, 개발은 물론 블록체인과 NFT를 활용한 부동산 분양사업과 같은 혁신적인 신사업을 주도적으로 추진하고 있다”며 “미미한 잔여 채무와 관련한 주식 매각 신청이 경영에 영향을 주는 일은 없을 것으로 판단 한다”라고 덧붙였다.

한편 한국테크놀로지는 지난 17일 임시주주총회를 열어 ▲부동산 시행, 분양 ▲가상현실 (메타버스) ▲블록체인 ▲NFT 토큰과 같은 신규 목적사업을 대거 추가하고, 블록체인 최고 전문가로 손꼽히는 임장원 체인스트리 대표의 사내이사 영입을 결의한 바 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr