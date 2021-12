광주 북구, 구민 소통 노력 돋보여…역대 처음 누리집 100만 명 돌파

다양한 정책 참여 코너 운영…구민 소통, 누리집 이용 활성화 추진

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주시 북구의 대표 누리집 방문자 수가 역대 최고치를 기록했다.

28일 북구에 따르면 구민 온라인 소통 공간인 누리집의 누적 방문자가 올 한 해 100만 명을 넘어섰으며 등록된 인구수 약 43만 명 대비 2배가 넘는 수치다.

북구 누리집 방문자 수는 지난 2019년 3월 전면 개편 이후 매년 증가해왔다.

지난 11월 기준 누적 방문자는 100만7390명으로 올해 처음으로 100만 명을 돌파했다.

북구는 그동안 ▲코로나19 종합안내 및 온라인 신청 페이지 구축 ▲정책퀴즈 이벤트 실시 ▲예약안내서비스 신설 ▲빅데이터 기반 카드뉴스 제작 ▲정보통신 접근성 품질 인증 7년 연속 획득 등 주민 참여 활성화와 이용자 중심의 누리집 운영에 주력했다.

특히, 지난 7월부터 주민이 알면 유용한 정책을 퀴즈로 안내하고 상품도 주는 정책퀴즈 이벤트는 운영 3개월 만에 참여자가 10만 명을 돌파하는 등 큰 호응을 얻고 있다.

문인 청장은 “누리집에 대한 구민의 관심과 이용이 높아지고 있는 만큼 앞으로도 더욱 알차고 유용한 정책과 정보를 제공하도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 북구는 누리집 이용현황 빅데이터 분석, 누리집 만족도 조사 등을 바탕으로 이용자 요구를 반영한 맞춤형 서비스를 제공하고 있다.

이와 함께 장애인·고령자 등 정보 접근 약자를 위해 정보통신 접근성을 지속해서 높여나간다는 방침이다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr