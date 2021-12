속보[아시아경제 오주연 기자] 국회 정치개혁특별위원회(정개특위) 소위원회가 28일 국회의원·지방선거 피선거권 하한 연령을 25세에서 18세로 낮추는 내용의 공직선거법 개정안을 처리하기로 의결했다.

정개특위는 이날 전체회의를 열어 개정안을 처리할 예정이다.

