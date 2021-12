[아시아경제 유병돈 기자] KTcs KTcs 058850 | 코스피 증권정보 현재가 2,640 전일대비 15 등락률 +0.57% 거래량 147,407 전일가 2,625 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-10일[클릭 e종목]"KTcs, KT-아마존 AI 컨택센터 개발 협업 수혜"【화제의테마】 '항공우주 관련주' 급상승 이유와 지금 꼭 사야할 종목들 close 는 자회사 후후앤컴퍼니의 주식 200만주(21억9800만원) 전부를 매각한다고 28일 공시했다.

주식처분 예정일은 내년 3월31일로, BC카드 자회사인 브이피와 합병후 교부금을 수취하는 방식으로 이뤄진다.

후후앤컴퍼니는 2016년 KT CS가 물적분할해 설립한 100% 자회사다. 스팸차단용 앱(App) 등을 운영했지만 오랜기간 적자상황에 머물렀다.

