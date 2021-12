28일 서울 강남구 배달의민족 남부센터 앞에서 라이더유니온 소속 배달노동자가 배달의민족 라이더 안전배달료 도입을 촉구하는 스티커를 부착하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.