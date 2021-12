더존비즈온, B2B 기업출장 1위 여행사 ‘레드캡투어’ 업무협약

[아시아경제 유현석 기자] 더존비즈온은 B2B 기업출장 1위 여행사 레드캡투어와 원스톱 비즈니스 솔루션 제공을 위한 ‘출장 관리 시스템 연동 업무협약(MOU)’을 체결했다고 28일 밝혔다.

이번 협약은 더존 ERP 시스템의 인사·회계 모듈에 레드캡투어의 출장관리시스템(BTMS, Business Travel Management System)을 연동하기 위해 추진됐다. 국내 1위 ERP 시스템과 B2B 출장 1위 솔루션의 결합으로 포스트 코로나 시대 출장 서비스의 디지털 전환(Digital Transformation)이라는 측면에서 기대를 모은다.

더존 ERP 시스템과 연동되는 레드캡투어의 BTMS에는 전 세계 항공, 호텔을 실시간으로 예약하고 기업별 맞춤 출장 규정을 적용할 수 있는 기능들이 시스템화 됐다. 또 AI 어시스턴트가 출장자가 필요로 하는 정보를 적시에 안내하고 실시간으로 출장자의 위치 파악도 가능해 코로나19 시대에 보다 안전한 출장을 도와준다.

이에 따라 더존비즈온의 ERP 고객사와 그 직원은 출장 관련 업무를 하나의 인터페이스에서 원스톱으로 처리할 수 있게 된다. 출장 품의서 작성 및 실시간 출장 예약, 전사 출장 경비 처리 자동화, 출장 정책 준수 및 통제, 출장보고서 등 출장 업무에 필요한 모든 업무가 쉽고 편리해진다.

더존비즈온은 우선 차세대 ERP 시스템인 'ERP 10' 고객사를 시작으로 내년 상반기 중 'Amaranth 10(아마란스 텐)'과 'WEHAGO(위하고)'로 제휴 범위를 순차적으로 확대해 나갈 계획이다. 이를 통해 기업고객의 출장 및 개인경비 처리를 자동화해 편리한 출장 업무를 지원하고 기업의 지출도 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이강수 더존비즈온 ERP사업부문 대표는 “고객사의 미래성장과 이익을 담보할 이번 협약은 임직원 출장 업무 편의성을 높이는 데 크게 기여할 것”이라며 “협업을 통해 더존비즈온 기업고객만이 누릴 수 있는 차별화된 혜택과 경험을 지속적으로 제공할 것”이라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr