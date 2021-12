[아시아경제 지연진 기자] 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 44,850 전일대비 50 등락률 -0.11% 거래량 668,341 전일가 44,900 2021.12.28 15:01 장중(20분지연) 관련기사 현대 vs GS 정비사업 수주 경쟁…'5조 클럽' 결실현대건설, 안산 고잔연립3구역 수주…도시정비 4조5000억 돌파현대건설, 광주 ‘라펜트힐’ 견본주택 개관…본격 분양 close 은 4490억원 규모의 흑석9재정비촉진구역 주택재개발정비사업 시공자로 선정됐다고 28일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr