[아시아경제 지연진 기자] 한국콜마홀딩스는 지분 취득을 통해 넥스트앤바이오를 자회사로 편입했다고 28일 공시했다.

한국콜마홀딩스의 넥스트앤바이오의 지분 비율은 편입 전 3.8%에서 40.2%로 확대됐다. 이로써 한국콜마홀딩스의 자회사는 7로 늘었다.

