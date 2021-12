미래에셋증권, 챗봇 도입으로 24시간 고객상담

[아시아경제 송화정 기자]미래에셋증권은 24시간 고객상담 서비스인 챗봇 엠톡(m.Talk)을 도입했다고 28일 밝혔다.

챗봇은 증권사 주요 업무에 대한 궁금증을 24시간 365일 언제 어디서나 빠르게 해결할 수 있는 인공지능 상담서비스다. 미래에셋증권 챗봇 m.Talk은 엠스톡(m.Stock·주식MTS), 엠올(m.ALL·금융상품 MTS), 보이는 ARS에서 이용 가능하며 질문에 대한 답변과 함께 연관 키워드를 제시함으로써 고객이 더 자세한 내용까지 한번에 확인할 수 있도록 구성했다.

특히 생소하거나 어려운 증권 용어들에 대해 고객들의 표현이 각각 다른 점을 반영해 간단한 단어로 문의해도 추천 질문을 다양하게 제시함으로써 쉽게 이용 가능하도록 했다. 또한 질문에 대한 답변과 함께 MTS 업무처리 메뉴가 연동되게 해 고객이 해당 업무를 직접 처리할 수 있도록 편의성을 높였다. 이번에 미래에셋증권이 도입한 챗봇은 2018년 7월부터 운영한 채팅상담에서 축적해온 데이터베이스(DB)를 기반으로 상담 직원과 같은 인공지능 시스템을 만드는데 목표를 두고 개발됐다.

권오만 미래에셋증권 고객케어본부장은 “이번 챗봇 m.Talk 오픈으로 고객 문의에 상시 답변이 가능한 채널을 확보함으로써 타사와 차별화된 서비스 제공이 가능하게 됐다”며 “앞으로도 고객지향적인 맞춤형 서비스를 제공하기 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

