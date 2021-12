동명대, ‘제7회 국제 학생창업 컨퍼런스’ 개최

‘제7회 국제 학생창업 컨퍼런스’가 온라인으로 진행 중이다. 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 동명대학교 사회맞춤형 산학협력 선도대학 육성사업단이 개최한 ‘제7회 국제 학생창업 컨퍼런스’에 총 6개국 26개팀 96명이 참가했다.

부산지방중소벤처기업청, 한국청년기업가정신재단, 부산창조경제혁신센터가 행사를 후원했다.

행사는 신동석 단장 환영사와 ▲필리핀 CPU대학 Rowena 교수, 베트남 TUEBA대학 Gam교수의 기조연설 ▲글로벌 창업 우수 아이템 발표 ▲동명대 김지헌 교수의 창업아이템 보호를 위한 특허 미니특강 ▲시상식 순으로 진행됐다.

행사에서는 경운대학교, 경일대학교, 동명대학교, 배재대학교, 목포국립대학교, 우석대학교, 제주관광대학교, 한라대학교, 한서대학교와 필리핀 CPU대학, 일본 후쿠오카대학, 베트남 TUEBA대학, 중국 Henan Politech University, Hebin Politech University 등 총 6개국 26개팀 96명이 창업 아이템을 발표했다.

대상 부산지방중소벤처기업청장상과 상금 50만원은 창업아이템 ‘어린이 안전벨트 위치 고정기가 부착된 어린이 웨이스트 백’으로 한서대 하눈이팀이 받았다.

최우수상 한국청년기업가정신재단 이사장상과 상금 40만원은 경일대 Happy Accident팀, 우석대 세미콜론팀, 베트남 TUEBA ECHIC팀이 받았다.

우수상 부산창조경제혁신센터장상과 상금 30만원은 한라대 AI-RACER팀, 배재대 말모zip팀, 필리핀 CPU PANinDA팀이 차지했다.

장려상 동명대학교 총장상과 상금 20만원은 경일대 For home팀, 동명대 비욘드팀, 국립목포대 에코드림팀과 Toch팀, 한라대 일석삼조팀과 한라A팀, 한서대 Say Air팀, 필리핀 CPU Lifttech팀, 중국 Henan대 Zhongrui Tech R&D팀, 일본 Fukuoka대 At Home PJ팀이 받았다.

열정상 동명대학교 LINC+사업단장상과 상금 10만원은 경운대 프리션트팀, 배재대 Persogan팀, 제주관광대 Jump-up팀, 한라대 지호티비씨팀이 받았다.

부상으로 국내대학 참가 모든 팀에게는 쇼핑몰 대학몰에서 사용할 수 있는 상품구입권 20만원을 수여했다.

행사는 코로나19로 온라인 유튜브 생중계로 진행됐다.

신동석 단장은 “행사에 더 많은 국가의 창업팀들이 참여해 더 넓은 시각을 공유할 수 있는 계기가 됐으면 좋겠다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr





>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>