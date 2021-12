산은, 40개 업무 자동화 완료…디지털 전환 가속화

[아시아경제 김진호 기자] 산업은행은 지난 2020년부터 추진한 로봇프로세스자동화(RPA) 1차 사업을 성공적으로 완료해 은행의 40개 업무를 자동화했다고 28일 밝혔다.

산은은 정책금융기관으로서의 역할 증대 및 코로나19 장기화 등으로 업무량이 많이 증가한 상황에서 디지털 전환을 통해 단순반복적인 업무를 자동화하고 업무 효율성을 제고할 필요성이 있다는 판단에 RPA 사업을 추진해왔다.

신속한 사업추진을 위해 영업점을 비롯한 업무현장의 실사용자를 중심으로 많은 직원들이 공통적으로 수행하는 과제를 다수 수집하고 발굴했다. 이후 직원 1인당 업무 경감 효과가 클 수 있도록 실효성에 초점을 두고 이번 RPA 업무 자동화 사업을 추진·완료했다.

사업을 통해 여신원리금 통지서 발송, 내국신용장 심사 등 그동안 많은 직원들이 단순 반복적으로 처리했던 40개 업무를 자동화했다.

산은 관계자는 "직원들은 더욱 생산적인 고부가가치 업무에 집중할 수 있게 돼 은행의 정책금융 수행 능력을 강화하고 구성원들의 근무여건 개선에도 기여할 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr