부산시, ‘민관합동코워킹스페이스’ 오픈 기념식 열어

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산시는 28일 오전 11시 한국예탁결제원 등 7개 기관과 ‘부산 민관합동 협업공간(BIGS) 오픈 기념식’을 했다.

행사에는 김윤일 부산시 경제부시장과 이명호 한국예탁결제원 사장 등 협업 기관과 입주기업 대표가 참석했다.

기념식은 현판 제막식, 경과보고, 기념 세리머니, 기업간담회 등의 순으로 진행됐다.

부산민관합동코워킹스페이스(BIGS, Busan Innovation Ground for Startups)는 공간·네트워크·투자를 결합한 혁신 창업생태계 조성을 위해 부산시와 7개 기관이 참여한 사업이다.

기관별 역할은 ▲부산시 총괄관리 ▲한국예탁결제원 공간 운영비 지원 ▲부산항만공사, 주택도시보증공사, 한국남부발전, 한국주택금융공사 창업지원 프로그램 사업비 지원 ▲기술보증기금 투자와 기술보증 지원과 비금융 지원 ▲BNK금융그룹 펀드 투자와 대출 지원으로 창업기업의 맞춤형 성장 지원 플랫폼 역할수행 ▲부산경제진흥원 BIGS 운영 등이다.

BIGS는 공동 출연한 기금으로 혁신 창업기업에 입주공간 40석과 맞춤형 액셀러레이팅 프로그램을 지원한다.

처음으로 지원받게 되는 제1기 BIGS는 k캠프, B스타트업챌린지에서 선발된 38개 기업이다.

선발된 회사 중 입주를 희망한 기업에는 6개월간 무상으로 입주공간을 지원하고 기업진단으로 비즈니스모델 고도화·사업화 지원·투자 연계 등 프로그램을 지원할 예정이다.

김윤일 부산시 경제부시장은 “민관협력으로 지속적이고 체계적인 지원을 해 혁신 창업기업 육성을 위해 노력할 것”이라고 말했다.

