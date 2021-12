경동제약, 바이오 헬스케어 투자 확대…"신성장동력 확보 박차"

[아시아경제 유현석 기자] 경동제약 경동제약 011040 | 코스닥 증권정보 현재가 12,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 95,437 전일가 12,100 2021.12.28 10:29 장중(20분지연) 관련기사 경동제약, 연말 이웃돕기 성금 6억원 쾌척경동제약, 헥사파마텍 투자…"신약·원료의약품 개발"경동제약, 3Q 매출액 494억·영업이익 65억… “독감 백신 및 신제품 판매 호조” close 은 28일 미래 성장동력을 확보하기 위해 다양한 신약 연구 개발 및 바이오 헬스케어 분야에 대한 투자를 지속 확대하겠다고 밝혔다.

류기성 대표 취임 이후 경동제약은 개량, 복합 신약에 대한 연구개발 투자를 적극 확대하고 있다. 올해 3분기까지 연구개발비로 80억원을 투자했으며 연간 총액으로는 100억원이 넘어 사상 최대 규모가 될 전망이다. 코로나19 장기화로 인한 외부환경 변화에도 불구하고 경영진의 미래 성장동력 확보를 위한 강한 의지가 반영된 것이다.

경동제약 관계자는 “코로나19 장기화로 인한 개인병원 방문자 수 감소로 많은 제약사가 매출에 타격을 입었다”며 "이러한 상황에서 기업의 지속 성장과 기업가치 제고를 위한 신약 개발 및 신사업 투자 확대는 필수적"이라고 말했다.

지난해 12월 경동제약은 고혈압 치료제 ARB 계열 발사르탄과 CCB 계열 암로디핀, 고지혈증 치료제 로수바스타틴 성분을 모은 3제 복합제 ‘발트리오’를 출시한 바 있다.

자체 연구개발 투자 확대와 더불어 바이오 헬스케어 기업에 대한 투자도 적극 확대하고 있다. 뇌질환 유전자 치료제 전문기업 에이앤엘바이오(ANLBIO)와 혁신 신약 및 원료의약품(API) 개발 전문기업 헥사파마텍에 지분 투자와 업무협약(MOU)을 체결하기도 했다. 우수한 바이오 벤처기업과 사업적 시너지를 높이고 신성장동력 확보에 적극 나서겠다는 방침이다.

이 관계자는 “풍부한 유동성을 바탕으로 자체 R&D 역량 강화뿐만 아니라 바이오 헬스케어 벤처기업에 대한 투자도 확대해 기업의 미래 성장동력을 마련하겠다”고 강조했다.

한편 경동제약은 전문의약품(ETC) 중심의 사업포트폴리오 다변화를 위해 일반의약품(OTC), 주사제, 건강기능식품 등에 대한 투자도 확대 중이다. 특히 일반의약품 브랜드 '그날엔'은 가수 아이유를 광고모델로 선정하고 지속적인 홍보 강화를 통해 브랜드 인지도를 크게 높이고 있다. 진통제, 감기약, 파스 등에 이어 다양한 일반의약품을 '그날엔' 브랜드로 지속 선보일 예정이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr