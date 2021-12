개인·외국인 ‘팔자’…상승 출발한 코스피, 장 초반 약보합세

코스닥은 기관 매수세 힘입어 장 초반 상승세

[아시아경제 공병선 기자] 개인투자자와 외국인의 매도세에 코스피가 장 초반 부진하다. 반면 코스닥은 기관의 매수세에 힘입어 상승세다.

28일 코스피는 전일 대비 0.24%(7.22포인트) 상승한 3006.77로 장을 시작했다. 다만 이날 오전 9시7분을 기점으로 하락 전환되며 다시 3000선을 하회했다. 이날 오전 9시21분 2991.55까지 떨어지기도 했다.

개인투자자와 외국인의 메도세가 비교적 거세다. 개인과 외국인은 각각 163억원, 50억원을 순매도했다. 기관은 194억원을 순매수했다.

대부분 업종이 하락했다. 운수장비의 하락폭은 0.78%로 가장 컸다. 이어 운수창고(-0.60%), 전기전자(-0.40%), 화학(-0.39%), 보험(-0.37%) 등 순이었다. 전기가스업(5.43%), 의료정밀(1.11%), 종이목재(0.56%), 기계(0.34%), 섬유의복(0.03%) 등 순으로는 상승했다.

거의 모든 시가총액 상위 10개 종목이 하락했다. 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,400 전일대비 400 등락률 -0.47% 거래량 329,029 전일가 84,800 2021.12.28 10:19 장중(20분지연) 관련기사 3000 못지킨 코스피, 1000 지켜낸 코스닥새내기 돌풍에 뒤바뀐 '코스피 간판스타'[클릭 e종목]자동차, 전기차 목표 상향 주가 촉매로 작용한다…비중확대 close 의 낙폭은 0.83%로 가장 컸다. 이어 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 213,000 전일대비 500 등락률 -0.23% 거래량 210,395 전일가 213,500 2021.12.28 10:19 장중(20분지연) 관련기사 3000 못지킨 코스피, 1000 지켜낸 코스닥[재계 미래로 뛴다④]전동화시대 문 활짝 연 현대차그룹 새내기 돌풍에 뒤바뀐 '코스피 간판스타' close (-0.47%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 125,000 전일대비 1,000 등락률 -0.79% 거래량 783,324 전일가 126,000 2021.12.28 10:19 장중(20분지연) 관련기사 3000 못지킨 코스피, 1000 지켜낸 코스닥새내기 돌풍에 뒤바뀐 '코스피 간판스타'강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중 close (-0.40%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 381,500 전일대비 1,000 등락률 +0.26% 거래량 141,789 전일가 380,500 2021.12.28 10:19 장중(20분지연) 관련기사 3000 못지킨 코스피, 1000 지켜낸 코스닥새내기 돌풍에 뒤바뀐 '코스피 간판스타'강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중 close (-0.39%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,000 전일대비 200 등락률 -0.25% 거래량 4,104,132 전일가 80,200 2021.12.28 10:19 장중(20분지연) 관련기사 이재용 "일자리 만들지 못해 책임감"…최태원 "지속가능책임 다할 것"文 "6G 연구 어떻게"…이재용 "내부적으로 대비했다"3000 못지킨 코스피, 1000 지켜낸 코스닥 close (-0.37%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 647,000 전일대비 3,000 등락률 +0.47% 거래량 54,933 전일가 644,000 2021.12.28 10:19 장중(20분지연) 관련기사 3000 못지킨 코스피, 1000 지켜낸 코스닥새내기 돌풍에 뒤바뀐 '코스피 간판스타'강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중 close (-0.31%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 628,000 전일대비 1,000 등락률 +0.16% 거래량 41,763 전일가 627,000 2021.12.28 10:19 장중(20분지연) 관련기사 3000 못지킨 코스피, 1000 지켜낸 코스닥尹, 공매도·분할상장 두루 겨냥했지만…"'디테일'은 부족"새내기 돌풍에 뒤바뀐 '코스피 간판스타' close (-0.16%) 순이었다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 207,500 전일대비 3,500 등락률 +1.72% 거래량 331,993 전일가 204,000 2021.12.28 10:19 장중(20분지연) 관련기사 새내기 돌풍에 뒤바뀐 '코스피 간판스타'정부 "SK바사 개발 국산 코로나19 백신, 1000만회분 선구매" 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속 close (0.49%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 113,500 전일대비 500 등락률 +0.44% 거래량 551,237 전일가 113,000 2021.12.28 10:19 장중(20분지연) 관련기사 3000 못지킨 코스피, 1000 지켜낸 코스닥새내기 돌풍에 뒤바뀐 '코스피 간판스타'강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중 close (0.44%) 순으로는 올랐다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 890,000 전일대비 4,000 등락률 +0.45% 거래량 18,616 전일가 886,000 2021.12.28 10:19 장중(20분지연) 관련기사 3000 못지킨 코스피, 1000 지켜낸 코스닥새내기 돌풍에 뒤바뀐 '코스피 간판스타'강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중 close 는 보합을 나타냈다.

코스닥은 전일 대비 0.49%(4.93포인트) 상승한 1016.29로 거래를 출발했다. 이날 오전 9시4분 1017.94까지 오르기도 했다.

기관의 매수세가 지수 상승으로 이어졌다. 기관은 627억원을 순매수했다. 개인과 외국인은 각각 542억원, 64억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 상승했다. 통신장비의 상승폭은 1.16%로 가장 컸다. 이어 종이·목재(1.00%), 일반전기전자(0.79%), 금융(0.77%), IT 부품(0.69%), IT H/W(0.60%) 등 순이었다. 운송(-0.43%), 건설(-0.41%), 섬유·의류(-0.38%), 기계·장비(-0.26%), 통신서비스(-0.22%) 등 순으로는 떨어졌다.

펄어비스를 제외한 모든 종목이 상승했다. 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 220,500 전일대비 13,600 등락률 +6.57% 거래량 725,088 전일가 206,900 2021.12.28 10:19 장중(20분지연) 관련기사 3000 못지킨 코스피, 1000 지켜낸 코스닥강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중개인 1조2000억원 던져도…코스피·코스닥 상승세 유지 close 의 상승폭은 2.51%로 가장 컸다. 이어 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 348,400 전일대비 18,400 등락률 +5.58% 거래량 72,636 전일가 330,000 2021.12.28 10:19 장중(20분지연) 관련기사 3000 못지킨 코스피, 1000 지켜낸 코스닥강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감 close (2.48%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 519,400 전일대비 22,400 등락률 +4.51% 거래량 172,659 전일가 497,000 2021.12.28 10:19 장중(20분지연) 관련기사 3000 못지킨 코스피, 1000 지켜낸 코스닥강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감 close (1.33%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 176,600 전일대비 4,600 등락률 +2.67% 거래량 707,304 전일가 172,000 2021.12.28 10:19 장중(20분지연) 관련기사 3000 못지킨 코스피, 1000 지켜낸 코스닥강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중추천주 7上, 또 일냈다! 후속株 하나 더! 사두면 알아서 올라갑니다 close (1.05%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 61,400 전일대비 400 등락률 +0.66% 거래량 256,626 전일가 61,000 2021.12.28 10:19 장중(20분지연) 관련기사 3000 못지킨 코스피, 1000 지켜낸 코스닥강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중1200% 수익…올핸 메타버스·NFT가 돈벌었다 close (0.82%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 93,900 전일대비 1,700 등락률 +1.84% 거래량 445,605 전일가 92,200 2021.12.28 10:19 장중(20분지연) 관련기사 3000 못지킨 코스피, 1000 지켜낸 코스닥강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감 close (0.65%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 87,600 전일대비 2,400 등락률 +2.82% 거래량 508,103 전일가 85,200 2021.12.28 10:19 장중(20분지연) 관련기사 3000 못지킨 코스피, 1000 지켜낸 코스닥강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감 close (0.59%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 32,700 전일대비 100 등락률 -0.30% 거래량 689,630 전일가 32,800 2021.12.28 10:19 장중(20분지연) 관련기사 에이치엘비, 비임상 전문 수탁기관 노터스 562억에 인수3000 못지킨 코스피, 1000 지켜낸 코스닥강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중 close (0.46%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 138,000 전일대비 3,000 등락률 +2.22% 거래량 147,699 전일가 135,000 2021.12.28 10:19 장중(20분지연) 관련기사 3000 못지킨 코스피, 1000 지켜낸 코스닥강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중오미크론 우려 걷힌 코스피…외국인·기관 폭풍 매수에 3010선 마감 close (0.22%) 순으로 상승했다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 134,600 전일대비 3,500 등락률 +2.67% 거래량 415,978 전일가 131,100 2021.12.28 10:19 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제3000 못지킨 코스피, 1000 지켜낸 코스닥강보합 출발 韓증시, 삼천피·천스닥 유지중 close 는 보합을 나타냈다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr