신한카드, 보이스피싱 사고 761억원 막았다

AI 기술 접목한 악성앱 설치 예방 솔루션 도입

사고예방 건수·금액, 전년比 각각 249%, 173% 증가

[아시아경제 기하영 기자]신한카드가 올 한 해 761억원의 보이스피싱 예방 실적을 달성했다.

신한카드는 이상금융거래탐지시스템(FDS)에 인공지능(AI) 기술 접목을 통해 올 한해 동안 보이스피싱 사고예방 건수와 금액이 전년대비 각각 249%, 173% 증가했다고 28일 밝혔다.

올해 신한카드의 보이스피싱 예방 실적은 건수 기준 1만1109건으로 전년대비 9925건 늘었으며, 금액 기준으로는 761억원으로 전년대비 482억원 증가했다.

신한카드는 AI 기술을 활용한 악성앱 설치 예방 솔루션을 도입, 문자메시지와 통화패턴, 설치된 앱 목록 등을 실시간으로 분석해 보이스피싱 의심 징후를 미리 찾아냈다. 또 신한카드 거래와 상관없이 피싱이 감지되는 시점에 즉각적인 고객과의 유선 통화를 통해 타금융사에서 피싱 사고가 발생될 소지를 사전에 예방했다.

그간 신한카드는 피싱 징후를 탐지하는 솔루션을 AI 핀테크 기업들과 공동 개발해 실시간으로 고객 피해를 예방하는데 앞장서 왔다. 스타트업 인피니그루와 협업해 개발한 '피싱아이즈' 앱을 통해서 이상 징후를 최신기법으로 감지하고 있으며, 경찰청 피싱감지 앱인 '시티즌코난' 역시 피싱아이즈 앱 기능을 기반으로 만들어질 정도로 그 기술력을 인정받고 있다.

최근에는 금융감독원이 각 금융협회·중앙회와 공동 주최한 '2021년 보이스피싱 피해예방 모범사례 경진대회'에서 '카드부문 보이스피싱 사전예방시스템 선제적 도입' 사례로 피해예방제도 개선 부분에서 최우수상을 수상하기도 했다.

신한카드 관계자는 "올 한해 제고된 보이스피싱 사고예방 실적은 그동안 쌓아온 금융사기 예방 노하우와 관련 빅데이터 업력 그리고 기술력이 우수한 스타트업과의 긴밀한 협업 등의 제반 노력이 더해져 만들어진 결과물"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr