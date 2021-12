[아시아경제 이지은 기자] 북한 노동당 중앙위원회 제8기 제4차 전원회의가 27일 개막했다.

노동당 기관지인 노동신문은 28일 보도를 통해 김정은 북한 노동당 총비서가 4차 전원회의에 참석, 사회를 맡았다고 밝혔다.

신문은 "회의에서 2021년도 주요 당 및 국가정책집행 정형을 총화(결산)하고 사회주의건설의 새로운 발전기를 열어나가기 위한 우리 당과 인민의 투쟁을 승리의 다음 단계에로 강력히 인도하는 전략전술적 방침과 실천행동 과업들을 토의 결정하게 된다"고 전했다.

이 자리에는 당 중앙위원회 위원, 후보위원들이 참석했고 간부들과 성, 중앙기관, 도급 지도적 기관, 시, 군 중요공장, 기업소 책임 일군들이 방청했다.

