"학원 보내려고 화이자 맞혔는데"...뇌사상태 빠진 중3 딸

"일주일에 세 번 투석, 폐에 물까지 차올라"

[아시아경제 김서현 기자] 소아 당뇨를 앓던 중학생 딸이 학원 등원을 위해 코로나19 화이자 백신을 접종한 후 뇌사 상태에 이르렀다는 청원글이 올라왔다.

26일 청와대 국민청원 게시판에는 '코로나 1차 접종 후 뇌사 상태에 빠진 제 딸을 살려주세요'라는 제목의 청원글이 게재됐다.

자신을 소아 1형 당뇨로 10년간 기저질환을 앓던 중학교 3학년 딸의 엄마라고 밝힌 청원인은 "저희 딸 아이가 이번 정부시책으로 인해 백신접종 후 부작용으로 사경을 헤매고 있다"며 운을 뗐다.

이어 "딸은 '학원에 다니려면 백신 접종을 해야 한다'는 말에 지난 11월30일 화이자 백신을 1차 접종했다"며 이후 구토, 설사 등 증상을 보이다 접종 11일 후 의식을 잃고 부산지역 한 병원으로 후송됐지만, 현재 산소 호흡기에 의지해 숨을 쉬고 있는 상황이라고 밝혔다.

청원인은 "일주일에 세 번씩 투석하고 바이러스 2차 감염을 막기 위해 항생제를 계속 써야 하는 상황에 이제는 폐에도 물이 차올라 치료 중"이라며 "딸 아이 뇌는 정지되고 병원에서는 원인을 알 수 없다는 말만 되풀이하고 있다"고 호소했다. 이어 백신 접종 전 한 대학병원에서 간 수치, 혈당 등 검사 결과를 통해 딸이 백신을 맞아도 된다는 말을 듣고 고민 끝에 접종했다고 설명했다.

그러면서 "청소년 백신접종을 (정부가) 강요만 하지 않았더라면 저희 아이는 이런 상황을 겪지 않았을 것"이라고 토로했다.

또 청원인은 "지역 보건소에서는 백신접종 (사고) 인과성을 증명하려면 '아이가 사망했을 때 부검을 해야 한다'는 청천벽력 같은 말을 했다"고 한탄했다. 이어 "제발 아이를 살려 달라. 간곡히 간절히 부탁드린다"며 "딸의 웃음 띤 얼굴을 보고 싶다"고 호소했다.

해당 글은 사전 동의 100명 이상을 받아, 관리자가 검토 중인 청원으로 분류된 상태다.

김서현 기자 ssn3592@asiae.co.kr