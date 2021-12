27일 인천 중구 운북동 대한항공 엔진테스트셀에서 정비사들이 에어버스 A330 기종에 쓰이는 PW4170 엔진 성능 점검에 구슬땀을 흘리고 있다. 일정 기간 사용 후 정비된 엔진이 완벽한 성능을 발휘하는 지 여부를 검사하는 엔진테스트셀은 항공사의 심장과 같다. 하늘로 힘차게 날아오를 준비를 마친 엔진처럼 2022년 임인년 새해에는 코로나19 위기를 넘어 멀리 비상할 대한민국 경제와 항공업계를 기대해본다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.