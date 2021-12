[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 상업인쇄 기업인 프린테크 노길용 대표이사가 27일 오후 2시 부산시교육청을 찾아 교육기부금 1000만원을 쾌척했다.

김석준 교육감이 노 대표이사의 방문을 반기며 직접 기부금을 전달받았다.

프린테크는 지역사회와 함께하는 교육사랑 나눔 활동에 동참해 저소득층 학생에게 장학금을 지원해 오고 있다.

부산시교육청은 이 교육기부금을 저소득층 가정의 고등학생 10명에게 100만원씩 장학금으로 지원할 예정이다.

김석준 교육감은 “어려운 상황에서도 꾸준히 교육기부 운동에 동참해 줘 감사드린다”며 “교육청도 모든 아이가 자신의 꿈을 키워 갈 수 있도록 고루 지원해 나가겠다”고 말했다.

