‘임업·산림 직불제 도입’ 등 산림청 10대 뉴스 선정

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청이 임업·산림 공익 직접 지불제 도입 등 올해 10대 뉴스를 선정해 발표했다.

27일 산림청에 따르면 10대 뉴스는 당해 산림청이 배포한 보도자료를 취합해 국민, 언론인, 직원 등이 투표로 선정하는 방식으로 해마다 정해진다.

올해는 총 444건이 투표 목록에 올랐다. 이중 가장 관심이 높았던 뉴스는 임업인의 오랜 바람이던 임업·산림 공익 직불제가 국회의 문턱을 넘었다는 소식이다.

임업 현장에선 어려운 여건에서도 산림을 가꾸고 임업을 경영하는 활동이 공익에 기여하는 활동으로 인정받게 된 것에 의미를 부여한다.

또 임업 경영을 통한 공익적 기여분에 대한 보상을 받을 수 있는 장치가 마련돼 임업을 포기하는 사례를 방지, 산림 본연의 기능을 유지할 수 있게 될 것으로 기대한다.

10대 뉴스에는 도심 곳곳에 산림복지 공간을 확대할 수 있는 근거가 될 ‘도시 숲 법’ 시행과 지리산 둘레길 등의 국가 숲길 지정(4곳), 탄소중립 민관협의회를 통한 산림 분야 탄소중립 전략안 수정, 코로나19로 지친 국민을 위한 숲 치유 지원확대, 글래스고 정상 선언 동참 등 글로벌 산림복원 리더 국가로 자리매김, 코로나19 극복 임업인 지원을 위한 ‘임업인 바우처’ 도입, 동계 올림픽 이후 지연된 가리왕산 알파인경기장 복원 착수 등이 포함됐다.

이중 국민이 가장 주목한 산림 분야 뉴스는 ‘지리산 둘레길·백두대간 트레일 등 국가 숲길 지정’인 것으로 조사된다.

이 뉴스는 코로나19로 야외활동에 제약을 받으면서 숲길 정책에 대한 관심이 자연스레 옮겨간 영향으로 관심도가 높아진 것으로 해석된다.

또 산림청 직원과 언론인이 꼽은 가장 관심 있는 뉴스에는 단연 ‘임업·산림 공익 직불제 도입·시행’이 올랐다.

산림청 정철호 대변인은 “올해는 벌채 논란 등으로 산림청을 향한 국민적 관심이 여느 때보다 높았던 해였다”며 “산림청은 다가오는 새해에도 국민의 요구에 부응하고 국민이 만족할 수 있는 정책혁신을 이룰 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

