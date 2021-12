[아시아경제 이선애 기자] 제이알글로벌리츠는 종속회사인 제이알제28호위탁관리부동산투자회사에 대한 유상증자를 결정했다고 27일 공시했다.

신주 보통주 2360만주에 대해 주주 배정증자 방식으로 실시한다. 이렇게 취득한 1180억은 타법인 증권을 취득하는 데 사용할 예정이다. 주주 배정증자의 경우 신주 발행가액은 주당 5000원이며 주당 신주배정주식수는 1.67주다.

