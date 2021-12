[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 한소희가 시크한 매력을 뽐내며 시선을 집중시켰다.

최근 한소희는 자신의 인스타그램을 통해 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 한소희는 보라색 머리를 한 채 카메라를 응시하고 있는 모습이다. 특히 그의 아름다운 이목구비가 보는 이들의 감탄을 자아낸다.

이를 본 네티즌들은 "아름다워요", "예뻐요" 등 호응을 보냈다.

한편 한소희는 넷플릭스 시리즈 '마이 네임'을 통해 큰 사랑을 받았다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr