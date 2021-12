콘진원 내년 콘텐츠 성장에 5477억원 투입…5.1%↑

지난달 출범 문화체육관광기술진흥센터 예산 1275억 원

ESG 평가 도입, 콘텐츠 제작지원 기술료 제도는 폐지

한국콘텐츠진흥원이 국내 콘텐츠 성장에 예산 5477억 원을 투입한다. 올해보다 5.1% 많은 규모다. 조현래 원장은 27일 온라인으로 진행된 지원사업설명회에서 "콘텐츠 산업에 찾아온 위기를 기회로 전환해 미래를 대비해야 한다"며 "업계·유관 기관과 긴밀하게 협력해 새로운 도약을 이루겠다"고 밝혔다. 이어 "지원대상 기업 선정 등을 내년 1분기까지 마쳐 빠르게 업계를 지원하는 동시에 사업 기간 확대 효과를 유도하겠다"고 말했다.

예산은 제작지원에 2351억 원, 인프라지원에 726억 원, 해외 진출에 568억 원, 인력양성에 486억 원이 각각 투입된다. 분야별로 방송 580억 원, 게임 777억 원, 실감 362억 원, 음악 435억 원 등이다. 관계자는 "콘텐츠 가치평가를 연계한 모태 펀드를 새로 결성하고 콘텐츠 완성보증, 이차보전 지원 등을 확대한다"며 "디지털 전환 시대에 대응해 메타버스, 온라인동영상서비스(OTT) 관련 사업에도 644억5000만 원을 투입한다"고 설명했다. 이어 "K-콘텐츠 수출을 촉진하며 신한류의 긍정적 파급효과를 일으키겠다"고 덧붙였다.

지난달 부설기구로 출범한 문화체육관광기술진흥센터 예산은 1275억 원이다. 올해보다 무려 55.4% 늘었다. 관계자는 "연구개발에 대한 전폭적 투자를 통해 새로운 기술변화에 대응하고 차세대 콘텐츠 선도 기반을 마련하겠다"고 말했다.

콘진원은 지원사업 실수요자가 느끼는 부담을 해소하기 위해 제도도 손질했다. 참여기업 선정에 ESG 평가를 도입해 사회책임투자를 장려하고 사업신청 단계에서 제출하는 서류를 간소화한다. 콘텐츠 제작지원 기술료 제도도 폐지한다. 기술료란 콘텐츠 제작지원에 따른 수익 환수금을 뜻한다. 콘진원은 협약이 종료되고 매출의 5%를 2년 동안 징수해왔다.

