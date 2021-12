[인사]대신금융그룹

<대신증권>

◇이사대우 임명

▲영업점장

여의도영업부 서정국

대구센터 권기범

▲부서장

비서실 김성균

경영기획실 송종원

IPO1본부 김경순

ECM본부 박석원

PF3본부 송기석

Global영업본부 장준필

Club1962 김광혁

◇신규선임

▲영업점장

명일동WM센터 박일천

부천지점 김영암

청담WM센터 이영환

오산센터 김덕웅

수지WM센터 신찬재

인천센터 김신제

창원센터 곽상진

포항지점 김승현

해운대지점 이동식

군산지점 오현식

광양지점 이승주

▲부서장

재무자금부 정평옥

플랫폼솔루션부 정원빈

신탁사업부 이원희

PF2본부 박교익

Global파생상품본부 김철환

고객감동센터 박성현

상품내부통제부 양성우

리스크관리부 박중섭

법무팀 홍경택

◇전보

▲영업점장

광화문센터 박정은

분당센터 황진명

송도지점 윤석희

사당WM센터 박환기

도곡WM센터 김은아

부산센터 권현미

제주지점 박찬정

목포지점 조영미

▲부서장

감사실 정헌식

상품솔루션부 김동국

리테일기획부 최광철

심사부 김두환

<대신에프앤아이>

◇신규선임

▲부서장

NPL투자부 이숭우

<대신에이엠씨>

◇신규선임

▲부서장

자산관리1부 조선철

<대신저축은행>

◇신규선임

▲부서장

영업지원부 이남성

부동산금융부 윤성준

<대신자산신탁>

◇신규선임

▲부서장

사업2본부 유광철

기술지원부 김종우

<디에스한남>

◇ 신규선임

▲부서장

경영기획본부 송하영

프라퍼티메이커스 개발전략본부 김민중

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr