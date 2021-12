한화그룹 이웃사랑성금 40억원 기탁

코로나19 극복 동참, 소외계층 지원 등 ESG 적극 실천

[아시아경제 황윤주 기자] 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 31,800 전일대비 150 등락률 -0.47% 거래량 185,923 전일가 31,950 2021.12.27 14:26 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] - 코스피 23일㈜한화·한화솔루션, '기업지배구조헌장' 공표국민연금, CJ·한화 담고 건설은 덜고 close 그룹이 사회복지공동모금회의 ‘희망 2022 나눔캠페인’에 성금 40억원을 기탁한다. 2021년 대비 10억원이 증가한 금액이다.

코로나19로 어려운 상황에도 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 31,800 전일대비 150 등락률 -0.47% 거래량 185,923 전일가 31,950 2021.12.27 14:26 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] - 코스피 23일㈜한화·한화솔루션, '기업지배구조헌장' 공표국민연금, CJ·한화 담고 건설은 덜고 close 그룹은 기탁 금액을 늘리는 결정을 내렸다. 지난 2년간 지속된 코로나 상황을 극복하기 위해 더욱 따뜻한 손길이 필요하다는 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 31,800 전일대비 150 등락률 -0.47% 거래량 185,923 전일가 31,950 2021.12.27 14:26 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] - 코스피 23일㈜한화·한화솔루션, '기업지배구조헌장' 공표국민연금, CJ·한화 담고 건설은 덜고 close 그룹 계열사들의 공감대가 형성되었기 때문이다. 성금 기탁에는 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 31,800 전일대비 150 등락률 -0.47% 거래량 185,923 전일가 31,950 2021.12.27 14:26 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] - 코스피 23일㈜한화·한화솔루션, '기업지배구조헌장' 공표국민연금, CJ·한화 담고 건설은 덜고 close 토탈, 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 31,800 전일대비 150 등락률 -0.47% 거래량 185,923 전일가 31,950 2021.12.27 14:26 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] - 코스피 23일㈜한화·한화솔루션, '기업지배구조헌장' 공표국민연금, CJ·한화 담고 건설은 덜고 close 생명, 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 31,800 전일대비 150 등락률 -0.47% 거래량 185,923 전일가 31,950 2021.12.27 14:26 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] - 코스피 23일㈜한화·한화솔루션, '기업지배구조헌장' 공표국민연금, CJ·한화 담고 건설은 덜고 close 솔루션, 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 31,800 전일대비 150 등락률 -0.47% 거래량 185,923 전일가 31,950 2021.12.27 14:26 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] - 코스피 23일㈜한화·한화솔루션, '기업지배구조헌장' 공표국민연금, CJ·한화 담고 건설은 덜고 close 손해보험, 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 31,800 전일대비 150 등락률 -0.47% 거래량 185,923 전일가 31,950 2021.12.27 14:26 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] - 코스피 23일㈜한화·한화솔루션, '기업지배구조헌장' 공표국민연금, CJ·한화 담고 건설은 덜고 close 건설 등 주요계열사가 참여했다.

'희망 2022 나눔캠페인'에 기탁된 성금은 장애인, 저소득층, 소외계층 및 사회복지 시설 지원 등에 쓰일 예정이다.

한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 31,800 전일대비 150 등락률 -0.47% 거래량 185,923 전일가 31,950 2021.12.27 14:26 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] - 코스피 23일㈜한화·한화솔루션, '기업지배구조헌장' 공표국민연금, CJ·한화 담고 건설은 덜고 close 그룹 김승연 회장은 지난 10월 창립 69주년 기념사에서 사회적 요구보다 더 높은 수준의 지속가능기업이 되어야 한다며 사회적 책임을 다 하는 경영활동을 주문한 바 있다.

한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 31,800 전일대비 150 등락률 -0.47% 거래량 185,923 전일가 31,950 2021.12.27 14:26 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] - 코스피 23일㈜한화·한화솔루션, '기업지배구조헌장' 공표국민연금, CJ·한화 담고 건설은 덜고 close 생명은 지난해부터 코로나19 재확산에 대응해 경기도 용인에 위치한 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 31,800 전일대비 150 등락률 -0.47% 거래량 185,923 전일가 31,950 2021.12.27 14:26 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] - 코스피 23일㈜한화·한화솔루션, '기업지배구조헌장' 공표국민연금, CJ·한화 담고 건설은 덜고 close 생명 라이프파크(LifePark) 연수원을 경기도 생활치료센터로 제공하고 있다. 지금까지 누적 입소 인원이 6500여 명에 이르며 코로나19 위기 속에 기업의 사회적 책임에 최선을 다하고 있다.

한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 31,800 전일대비 150 등락률 -0.47% 거래량 185,923 전일가 31,950 2021.12.27 14:26 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] - 코스피 23일㈜한화·한화솔루션, '기업지배구조헌장' 공표국민연금, CJ·한화 담고 건설은 덜고 close 시스템, 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 31,800 전일대비 150 등락률 -0.47% 거래량 185,923 전일가 31,950 2021.12.27 14:26 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] - 코스피 23일㈜한화·한화솔루션, '기업지배구조헌장' 공표국민연금, CJ·한화 담고 건설은 덜고 close 테크윈 등 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 31,800 전일대비 150 등락률 -0.47% 거래량 185,923 전일가 31,950 2021.12.27 14:26 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] - 코스피 23일㈜한화·한화솔루션, '기업지배구조헌장' 공표국민연금, CJ·한화 담고 건설은 덜고 close 그룹 계열사들은 연말을 앞두고 지역사회에 김장 김치와 난방용품을 지원하고 있으며, 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 31,800 전일대비 150 등락률 -0.47% 거래량 185,923 전일가 31,950 2021.12.27 14:26 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] - 코스피 23일㈜한화·한화솔루션, '기업지배구조헌장' 공표국민연금, CJ·한화 담고 건설은 덜고 close 손해보험은 신입 사원들이 참가한 가운데 연탄나눔 봉사활동을 진행해 재난위기가정에 연탄 5천 장과 식료품을 전달하기도 했다.

한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 31,800 전일대비 150 등락률 -0.47% 거래량 185,923 전일가 31,950 2021.12.27 14:26 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] - 코스피 23일㈜한화·한화솔루션, '기업지배구조헌장' 공표국민연금, CJ·한화 담고 건설은 덜고 close 그룹은 앞으로도 김승연 회장의 ‘함께 멀리’ 사회공헌 철학을 바탕으로 지속적인 사회공헌 활동을 펼쳐나갈 예정이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr