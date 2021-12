"무선청소기, 연속 사용 시간 최대 2.8배 차이"

한국소비자원, 7개 제품 시험·평가 결과

[아시아경제 임춘한 기자] 무선 청소기의 연속 사용 시간이 제품별로 최대 2.8배(최소모드 기준)까지 차이가 나는 것으로 조사됐다. 바닥 틈새 청소 성능도 제품 간 차이가 큰 것으로 나타났다.

27일 한국소비자원은 소비자 선호도가 높은 무선청소기 7개 제품을 대상으로 청소 성능과 연속 사용 시간, 배터리 내구성, 소음, 충전 시간 등을 시험·평가한 결과를 공개했다. 조사 대상 제품은 '기펠'(모델명 SP-003D), '다이슨'(SV17), '디베아'(ALLNEW22000), '삼성전자'(VS20A957D31P), '샤오미 드리미'(VTE1), '테팔'(TY5516KA), 'LG전자'(AO9571WKT)로 가격대는 32만9000원∼134만1410원이었다.

마룻바닥 위 먼지 청소 성능은 다이슨, 디베아, 삼성전자 샤오미 드리미, 테팔 등 6개 제품이 상대적으로 '우수' 평가를 받았다. 기펠 제품은 상대적으로 먼지 제거 비율이 떨어졌지만 '우수' 제품과 성능 차이가 크지 않아 '양호' 수준으로 평가됐다.

바닥 틈새 청소 성능은 다이슨, 삼성전자, LG전자 등 3개 제품이 상대적 우수 평가를 받은 가운데 제품 간 성능 차이가 컸다. 기펠, 디베아, 샤오미 드리미, 테팔 등 4개 제품은 상대적으로 틈새 먼지를 잘 제거하지 못해 '보통' 수준으로 평가됐다.

흑미, 쌀 튀밥, 그래놀라 시리얼 등 다양한 크기의 큰 이물의 청소 성능에서는 다이슨, 디베아, 삼성전자, 테팔, LG전자 제품이 상대적으로 우수했다. 샤오미 드리미 제품은 '양호' 평가를, 기펠 제품은 일부 이물을 제거하지 못하는 등 성능이 상대적으로 떨어져 '보통' 평가를 받았다. 벽모서리 청소 성능은 다이슨, 삼성전자, 샤오미 드리미, LG전자 등 4개 제품이 상대적 우수 평가를 받았다.

연속으로 사용한 시간(배터리 1개 기준)은 제품별로 최대모드에서 7∼15분으로 최대 2.1배, 최소 모드에서는 29∼80분으로 최대 2.8배 차이가 났다. 최대모드에서는 다이슨, 디베아 제품이, 최소모드에서는 다이슨 제품의 연속사용 시간이 가장 길었다. 완전 방전 후 충전 완료까지 걸리는 시간은 제품 간 최대 1.9배 차이가 났다. 삼성전자 제품이 2시간 28분으로 가장 짧았고 디베아 제품이 4시간 36분으로 가장 길었다.

실사용 조건으로 250회 사용 후 최초 사용 시간 대비 배터리 감소 정도를 통해 배터리 내구성을 평가한 결과에서는 기펠, 삼성전자, 테팔, LG전자 등 4개 제품이 상대적으로 우수했다. 다이슨, 샤오미 드리미 제품은 '양호', 디베아 제품은 '보통' 평가를 받았다.

배터리 교체 비용은 최저 2만9000원에서 최고 16만원으로 최대 5.5배 차이가 났다. 소음은 최대모드에서 80∼83dB로 제품 간 차이가 크지 않았지만 최소모드에서는 72∼79dB로 차이가 컸다.

소비자원은 "청소성능과 연속사용 시간, 배터리 내구성, 무게, 부가기능 등에서 제품별로 차이가 있는 만큼 품질과 가격을 고려해 제품을 선택할 필요가 있다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr