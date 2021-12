울주군, 제1회 주거복지대상서 국토부장관 표창

신혼부부 매입·전세자금 대출이자 지원 등 성과

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 울산 울주군이 국토교통부 주관 제1회 주거복지대상 우수 기초지자체에 선정돼 국토교통부 장관 기관 표창을 받았다.

군은 신혼부부 매입·전세자금 대출이자 지원, 신혼부부에 최대 2년간 주거비용 지급, 귀농·귀촌 주택 지원 등 인구 감소 등을 고려한 정책 시행의 성과를 인정받았다.

올해 첫 실시된 주거복지대상은 지방자치단체의 주거복지 특화사업을 중심으로 맞춤형 주거복지 정책을 평가해 지역주민의 주거권 향상과 주거 여건을 개선한 지자체에 상을 수여한다.

내년부터는 주거복지정책에 대한 지자체의 주도적인 참여를 높이고자 표창 수여뿐 아니라 공모형 공공임대주택 사업 참여 시 가산점을 주는 등 추가적인 포상도 마련할 계획이다.

국토부는 전문가 평가 등을 거쳐 87개 지자체 중 울주군을 포함해 10개 지역을 우수 지자체로 선정해 지난 23일 온라인으로 개최된 제17회 주거복지인 한마당대회에서 시상했다.

군 관계자는 “신혼부부들의 주택 마련 부담을 완화하고 지역으로의 인구 유입을 위해 더욱 노력하겠다”라고 말했다.

