보해양조, 연말 맞아 '요리용 맛술' 푸드뱅크에 기부

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 보해양조(대표이사 임지선)가 연말을 맞아 어려운 이웃들에게 희망을 전하고자 요리용맛술을 기부했다.

보해양조는 최근 광주광역시 사회복지협의회 산하 광주광역푸드뱅크에 요리용 맛술500ml, 900ml, 1.5L등제품 1200박스를 기부했다고 27일 밝혔다.

이날 기부된 맛술은 2600만 원 상당으로 광주 지역 내 17개 기초푸드뱅크를통해 개인 이용자들에게 순차적으로 배분될 예정이다.

지난 2018년 출시된 보해맛술은가정용 500ml, 900ml 두 종과 업소용1.5L, 18L등 제품 네 종이 판매 중이다.

주로 제육볶음이나 갈치조림 등 고기 및 생선 요리를 할 때 잡내 제거용으로 주로 사용된다. 타사 경쟁 제품에 비해 쌀 함량이 두 배 가량 높아 감칠맛을 높이는 효과가 뛰어난 것이 특징이다.

보해양조 관계자는 “코로나로 인해 더욱 고통스러운 연말을보내고 있는 어려운 이웃들에게 작은 도움이라도 드리고자 보해맛술을푸드뱅크에 기부하게 됐다”며 “보해 역시 매출 악화로 어려움을 겪고 있지만 가능한 부분에서 기부를 실천하며 지역 기업의 역할에 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr