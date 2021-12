코윈테크, 스마트 공정 장비 수주…올해 1200억대 돌파

[아시아경제 이선애 기자] 코윈테크는 글로벌 대형기업과 대규모 수주 계약을 체결했다고 27일 공시했다.

회사 측은 “이번 수주금액은 지난해 코윈테크 매출액인 연결기준 454억원의 20~30%에 달하는 규모”라며 정확한 계약금액과 계약 상대방은 기업 경영상 비밀 보호에 따라 공개하지 않았다. 올해 수주 실적은 1200억대를 넘어섰다.

