한국외식업중앙회 전남지회 '희망2022나눔캠페인' 동참

전남사회복지공동모금회에 130만원 성금 전달

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] ㈔한국외식업중앙회 전라남도지회(지회장 송기현)가 희망2022나눔캠페인에 동참했다.

전남사회복지공동모금회(회장 노동일)는 한국외식업중앙회 전남지회가 연말연시 이웃돕기 성금 130만 원을 전달해 왔다고 27일 밝혔다.

전달식에는 송기현 한국외식업중앙회 전라남도지회 지회장, 오세헌 전남사회복지공동모금회 모금사업1팀 팀장 및 임직원이 참석했다.

성금은 전남지역 어려운 이웃을 위한 복지사업비로 사용된다.

지회는 지난 2003년부터 매년 희망나눔캠페인을 통해 연말연시 이웃을 위한 나눔문화에 적극 동참하고 있다.

송기현 지회장은 “올 겨울 추운날씨에 소외되는 이웃이 없길 바라는 마음이다”며 “매년 희망나눔캠페인을 통해 이웃에게 따뜻한 온정을 전할 수 있어 기쁘다”고 밝혔다.

전남사회복지공동모금회가 전개하는 희망2022나눔캠페인은 내년 1월 31일까지 진행된다.

