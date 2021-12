윤석열 "선거 앞두고 논평가가 돼선 곤란"…이준석 "조직 위해 말할 수 있는 게 민주주의"

[아시아경제 나주석 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 27일 비판 발언을 연이어 쏟아낸 이준석 대표에 사실상 구두경고했다. 이 대표는 민주주의를 ‘조직을 위한 제언’이라며 반발하고 나섰다.

이날 윤 후보는 국회에서 열린 국민의힘 중앙선대위 회의에서 "이제 선거가 얼마 남지 않아서 비상 상황이고 가장 중요한 시기"라면서 "누구도 제3자적 논평가나 평론가가 돼선 곤란하다"고 말했다.

윤 후보는 "당은 상명하복의 하이어라키(hierarchy, 계층) 조직이 아니고 그 역할이 각각 다르지만, 당원 누구도 당의 공식결정과 방침에는 따라야 한다"면서 "그렇지 않으면 당 조직이 아니다"라고 밝혔다.

윤 후보의 이런 언급은 선대위 상임선대위원장직을 사퇴한 뒤 언론 인터뷰 등을 통해서 비판을 이어가고 있는 이 대표를 겨냥한 것으로 보인다. 이 대표는 전날만 해도 "윤 후보가 윤핵관(윤 후보 측 핵심 관계자)이 없다면서 출근도 안 한다고 했는데, 출근하면 윤핵관이 될 수 없다"면서 "지금 선대위가 과연 선거에서 이기기 위한 기획이냐, 다른 정치적 목적을 위한 기획이냐 의구심을 갖고 있다"고 비판했다.

윤 후보에 이어 김종인 국민의힘 총괄선대위원장 역시 공개 발언을 통해 "선거에 도움을 주겠다고 하는 많은 분들이 자신의 의견을 피력하는 분들이 많다"며 "그것이 과연 선거에 도움이 되는지 아닌지 냉정하게 판단하시고 발언해달라"고 했다.

주어가 빠졌지만 윤 후보나 김 위원장의 발언은 다분히 이 대표를 향한 것으로 보인다.

이 같은 발언 등이 공개된 직후 이 대표는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "누구나 본인이 속한 조직에서 더 나은 결과를 위한 제언을 하는 것이 민주주의라고 생각한다"며 "당대표가 당을 위해 하는 제언이 평론 취급받을 정도면 언로는 막혔다는 인상을 줄 수 있다. 평론은 평가에 그치지만 제언은 대안을 담고 있다"고 말했다.

이 대표는 짧은 글을 통해 자신의 발언 등을 문제 삼은 것은 민주주의에 위배될 수 있다고 경고하는 동시에, 자신은 비판을 위한 비판이 아닌 ‘대안’을 제시하고 있다는 주장을 폈다. 앞서 이 대표는 김 위원장을 제외한 선대위의 전면적인 해체를 주장한 바 있다.

