<경영임원 신규선임>

□ 상무

▲ 부산FP본부장 정우철 ▲ 중부FP본부장 김준현 ▲ 상품지원실장 서경종 ▲ 소매여신사업본부장 정재혁 ▲ 변액자산담당 김지우 ▲ 플랫폼추진1팀장 조지현 ▲ 경영관리팀장 노경원

<이동>

□ 본부장

▲ 강남FP 이관상 ▲ 경인FP 문광수 ▲ 방카슈랑스 박서용 ▲ GFP사업 정기환 ▲ 법인사업 조길홍 ▲ 법인1 문성일 ▲ 법인2 문영미

□ 실장

▲ 노무지원 최화정 ▲ 보험서비스지원 윤영규

□ 담당

▲ 채널지원 박성주 ▲ 마케팅 조규식 ▲ 플랫폼 김종훈 ▲ 리스크관리 박종길 ▲ IR/계리/경리 김경배 ▲ 신성장추진 겸 홍보 허금주

□ 팀장

▲ 조직순증지원 김명희 ▲ 채널성장전략 안철균 ▲ 시장확대추진 김중호 ▲ 마케팅역량강화 노승용 ▲ 상품개발2 최두호 ▲ DT추진 박성주 ▲ 금융마이데이터 김은석 ▲ 디지털상품 신동진 ▲ 플랫폼기획 박종화 ▲ 플랫폼추진2 이태엽 ▲ 신기술개발 이태동 ▲ IT전략 이성섭 ▲ 시스템1 한수엽 ▲ 경영기획 정재훈 ▲ 전사PMO 강현모 ▲ 관계사업무지원 최종섭 ▲ 투자자산관리 김원태 ▲ LDI운용 박승호 ▲ 액티브운용 백종혁 ▲ 연금자산운영 김희석 ▲ 헤지운용 양영직 ▲ 국내대체투자사업 이상열 ▲ 변액자산운영 류인철 ▲ 리스크관리지원 장재웅 ▲ IR 강현승 ▲ 가입심사 이정섭 ▲ 준법지원 이정우 ▲ 신사업추진 마영진 ▲ 총무지원 최재붕 ▲ 법인마케팅 김운아 ▲ 투자자산심사 박정범

□ 센터장

▲ 컨설턴트불편지원 조상호 ▲ 다윈서비스 이창석 ▲ 법인고객지원 박태영 ▲ 퇴직연금컨설팅 권소영

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr