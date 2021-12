HDC신라면세점, 고낙천 신임 공동대표 선임

[아시아경제 임춘한 기자] HDC신라면세점은 고낙천 전 신라면세점 서울 점장을 신임 공동대표로 선임했다고 27일 밝혔다.

고 신임 공동대표는 1970년생으로 성균관대학교 경영전문대학원(MBA)을 졸업했다. 1997년 삼성물산에 입사했으며, 2009년부터 호텔신라 면세사업부 HR팀에서 인사 관리를 담당했고 2015년부터는 고객서비스 그룹 그룹장 자리에서 CS 혁신을 추진했다.

고 신임 공동대표는 인사와 고객 서비스 관리에서 전문성을 키우고, 2016년 호텔신라 신라면세점 제주점 점장을 역임했다. 제주점의 성과를 인정받아 임원으로 승진했으며, 2020년 인천공항점, 2021년 서울점 등 공항과 시내면세점 점장을 거치며 풍부한 경험을 쌓았다.

고 신임 공동대표는 "신라아이파크면세점에 활기를 불어넣고 새로운 도약을 이끌어낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

