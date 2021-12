대전시, ‘단기·외래진료센터’ 지정…재택치료자 대면진료 지원

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시는 대전한국병원을 코로나19 재택치료 환자를 위한 단기·외래진료센터로 지정해 운영한다곡 27일 밝혔다.

센터는 재택치료 환자의 X-ray, 혈액채취 등 검사 또는 대면진료가 필요할 때 전문의료인으로부터 대면진료를 받을 수 있게 하기 위해 지정됐다.

진료절차는 재택치료 환자 주소지 관할 보건소에서 대면진료를 허가하면 환자가 센터에 사전예약을 하고 대면진료와 검사를 받을 수 있도록 하는 것으로 진행된다.

입원치료가 필요한 경우도 감염병 전담병원과를 연계해 지원받을 수 있다.

재택치료 환자의 센터 이송을 위해 시는 방역택시 4대를 확보해 재택에서 병원까지 안전하게 이동할 수 있는 교통편의도 제공한다.

시는 센터 지정·운영으로 재택치료 환자의 신속한 대면진료와 적절한 의료조치가 가능해져 환자 본인의 건강관리는 물론 지역 내 병상부족 등 의료체계 과부하 문제도 일부 해소할 수 있을 것으로 기대한다.

한국병원에 이어 시는 재택치료 환자가 늘어나는 상황에 대비해 호흡기전담클리닉과 음압·격리 병상을 보유한 의료기관을 센터로 추가 지정하는 방안과 방역택시를 늘려가는 방안을 추진한다.

이동한 시 보건복지국장은 “이달 지역 코로나19 신규 확진자가 일평균 136명 이상으로 급증하면서 재택치료 환자 역시 늘어날 것으로 예상된다”며 “시는 차질 없는 재택치료 진행으로 감염병 확산을 차단하고 환자의 건강회복을 앞당길 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr