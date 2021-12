[아시아경제 문혜원 기자] 이디야커피는 TV조선 오디션 프로그램 ‘내일은 국민가수’ 스페셜쇼 티켓 증정 이벤트를 진행한다고 27일 밝혔다.

이디야멤버스 및 공식 홈페이지를 통해 이벤트 응모 후 다음 달 5일까지 딸기 신제품 4종(▲딸기 라떼 ▲생딸기 연유 플랫치노 ▲생딸기 피치 루이보스 ▲생딸기 피치 히비스커스) 가운데 5잔 이상 구매하고 이디야멤버스를 적립한 고객에게는 추첨을 통해 149명에게 스페셜쇼 방청 티켓을 2매씩 증정한다. 당첨자는 다음 달 7일 이디야멤버스 및 공식 홈페이지와 문자메시지를 통해 확인할 수 있다.

내일은 국민가수는 지난 23일 최고 시청률 18.8%를 기록하며 1대 국민가수 탄생과 함께 종영했다. 스페셜쇼는 내일은 국민가수 TOP10 박창근, 김동현, 이솔로몬, 박장현, 이병찬, 고은성, 손진욱, 조연호, 김희석, 김영흠이 출연한다.

