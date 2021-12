세븐일레븐, 와인스튜디오 오픈…“하우스와인부터 프리미엄까지”

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 서울 강남구 KT강남점에 와인 전문 콘셉트 숍 ‘와인스튜디오’를 오픈했다고 27일 밝혔다.

KT강남점은 복층 점포로 지난 2014년 카페형 편의점 모델로 오픈했다. 이번에 기존 2층 다목적 휴게 공간을 와인스튜디오로 재단장했다. 와인스튜디오는 약 30평 공간에 300종이 넘는 다양한 와인을 갖추고 있으며 총 8개 섹션으로 나뉘어 있다. 대륙별 와인과 품종별 와인, 화이트 와인 코너를 기본으로 세븐일레븐 이달의 상품기획자(MD) 추천 와인존도 만나 볼 수 있다. 샴페인도 별도 섹션으로 운영한다.

세븐일레븐은 와인스튜디오의 운영효율 및 판매추이를 지켜본 뒤 상권을 다양화해 순차적으로 확대해 나갈 계획이다. 충분한 유휴공간이 확보되는 점포를 선정해 전체 면적의 30~50%를 와인스튜디오로 전환한다는 방침이다. 전국 약 200여개의 카페형 편의점 모델 중 상권이 뒷받침 되는 곳이 주요 대상으로 검토되고 있다. 현재 전국 4200여개인 와인특화매대 운영점의 확대도 병행한다.

세븐일레븐 관계자는 “와인이 일상 주류문화로 정착하면서 내년에도 큰 성장세를 이어갈 것으로 보인다”며 “와인스튜디오는 트렌드 변화에 발맞춰 편의점이 소비자 중심형 플랫폼으로 진화를 거듭하고 있다는 상징”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr