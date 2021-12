[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주광역시 동구의회는 박종균 의원(나 선거구)이 제289회 동구의회 제2차 정례회에서 '광주광역시 동구 지역 먹을거리 육성 및 지원에 관한 조례안'을 제정했다고 26일 밝혔다.

이번 조례안은 지역 등에서 생산한 우수한 농산물·식품을 주민에게 안전하게 공급하는 한편, 농업인의 소득증대와 자립기반을 확대하고자 마련됐다.

주요내용으로는 ▲지역 먹을거리 육성·지원계획 수립과 추진 ▲지역 먹을거리 생산·유통 활성화 ▲지역 먹을거리 인증 ▲협력체계 구축 등을 담았다.

박 의원은 "이번 조례안 제정은 지역민들에게 보다 안전하고 우수한 지역 먹을거리의 생산과 유통을 지원하기 위해 추진했다"며 "앞으로도 지역경제 활성화와 주민들의 건강을 위해 다양한 제도적 기반을 만들어 가겠다"고 말했다.

