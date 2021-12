[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 동신대학교 사회봉사단(단장 안민주 교수)은 한국방송통신전파진흥원과 지역 사회공헌 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다.

협약에 따라 봉사활동 교육과 프로그램 등 두 기관이 보유한 역량과 자원을 공유해 효과적인 사회공헌 활동을 펼쳐나갈 계획이다.

특히 동신대는 코로나19 위기 극복을 위한 심리상담 프로그램을, 진흥원은 대학생들의 기관 현장 체험과 봉사활동을 서로 지원한다.

안민주 동신대 사회봉사단장은 "지역 사회공헌 활동의 활성화를 통한 사회적 가치 실현, 포용적 인재 양성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

