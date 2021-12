경과원, 제조업 경쟁력강화 온라인 교육콘텐츠 개설

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도경제과학진흥원이 제조업 경쟁력 강화를 위한 온라인 교육 콘텐츠를 개설했다.

경기경제과학원은 4차 산업혁명 시대 중소기업 제조경쟁력 강화를 위한 스마트팩토리 마이크로러닝(Micro-Learning) 온라인 교육콘텐츠를 경기도 평생학습포털 GSEEK에 공식 오픈했다고 26일 밝혔다.

교육 콘텐츠는 '중소기업을 위한 스마트공장 고도화, 무엇을 어떻게 준비할 것인가?'를 주제로 구성됐다. 교육 수요자가 쉽게 접근할 수 있는 편당 10분 미만의 콘텐츠로 제작된 게 특징이다.

교육과정은 ▲스마트공장 고도화의 본질과 발전 단계 ▲품질검사 공정 자동화를 위한 AI 비전검사 ▲근로자의 디지털 트랜스포매이션을 위한 AR ▲스마트공장 디지털 인프라를 위한 클라우드 ▲스마트공장 고도화 추진 팁 등 10개 강의로 구성됐다.

또한 스마트제조혁신추진단 박한구 단장을 비롯한 관련 분야의 다양한 전문가 인터뷰를 포함하는 등 교육수강을 통해 스마트팩토리에 관한 통찰력(Insight)과 실무팁도 담고 있다.

유승경 경기경제과학원장은 "스마트팩토리 전문가들이 참여해 풍부한 실무팁을 담고 있는 이번 콘텐츠가 제조 중소기업 경쟁력에 도움을 줄 것으로 기대한다"며 "앞으로도 경과원은 4차산업분야 교육을 지원하는 핵심기관으로서 도내 중소기업의 혁신성장을 지속적으로 이끌어가겠다"고 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr