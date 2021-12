신임 삼성전기 사장 '썰톡' 데뷔전 "1등 테크기업되자"…취미는 서핑

[아시아경제 김혜원 기자] 삼성전기 신임 대표이사로 내정된 장덕현 사장이 지난 23일 임직원들과 대화 시간인 '썰톡(Thursday Talk)'을 실시했다. 삼성전기만의 조직문화인 썰톡은 매주 목요일, 약 1시간 동안 경영·문화·트렌드 등 다양한 주제에 대해 이야기하는 소통 시간이다. 최고경영자(CEO), 사업부장, 임직원 등 다양한 연사로 구성되며 임직원들은 PC로 생중계를 시청하고 채팅으로 연사와 소통한다.

이날 첫 썰톡에서 장 사장은 자신을 소개하고 임직원들의 질문에 일일이 대답했다. 장 사장은 취임 직후 인트라넷에 취임사를 올리며 자신에 대해 궁금한 점, 바라는 점 등을 가감 없이 알려 달라고 주문했다. 이에 삼성전기는 "장덕현 CEO께 궁금한 점, 무엇이든 물어보세요!"라는 익명의 설문조사를 했고, 임직원들은 1000여개의 생생한 질문을 남겼다.

장 사장은 성과급, 복지 및 복리후생 등 민감한 질문부터 취미 생활, 본인만의 강점, 사장님이 그리는 3년 후의 삼성전기의 모습 등 질문에 솔직하게 답변했다. 특히 취미 생활 중 서핑을 언급하며 "내년 여름 해수욕장에서 만나게 되면 밥을 사겠다"라며 임직원의 많은 호응을 받았다.

이어 장 사장은 자신이 가장 좋아하는 단어는 '테크(Tech)'와 '미래'라고 밝히면서 "삼성전기의 미래는 테크기업이 돼야 한다"고 주문했다. 그러면서 "미래 기술 로드맵을 가지고 경쟁사를 능가하는 기술, 미래를 선도하는 기술 그리고 핵심 부품을 내재화해 초일류 부품회사가 돼야 한다. 압도적인 기술력을 보유한 1등 테크기업으로 나아가자"고 당부했다. 또 "지위나 분야에 상관없이 각 분야의 최고 전문가를 존경한다"며 "전기인들 모두 본인 핵심 업무에 대해 전문가가 되자"고도 전했다.

이날 높은 시청률을 기록한 첫 썰톡에서 임직원들은 채팅창에 "민감한 질문에도 솔직하게 답변하는 모습에 인간미를 느꼈다", "솔직 담백한 리더십을 느낄 수 있어 좋았다", "삼성전기의 비전과 방향성에 대해 깊이 고민하신 것이 느껴진다" 등의 반응을 보였다.

장 사장은 취임 후 부산, 세종 등 국내 사업장과 사원대표 등을 찾아 현장의 소리를 들었다. 그는 "매주 목요일의 썰톡 외에도 매주 임직원들과 티타임을 가지는 ‘소통의 창(Chang)’을 가져가며, 상호 존중과 소통의 문화는 지속 발전시켜 가겠다"고 약속했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr